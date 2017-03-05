توفي طالب طب بجامعة الملك سعود بمحافظة جدة إثر حادث مروري تعرض له يوم الاربعاء الماضي بالقرب من جامعته وذلك بعد 24 ساعة من التقاطه صورة “سيلفي” مع وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، عندما كان الأمير متعب حاضرًا احتفال تسليم شهادات الخريجين بالجامعة.
وقال محمد جرمش، والد الطالب الذي كان بالسنة الثانية بكلية العلوم والمهن الصحية، إن ابنه عبدالعزيز عاد لمنزلهم فرحًا يوم الثلاثاء الماضي وهو يحمل صورة “سيلفي”، التقطها مع وزير الحرس الوطني، الذي حضر احتفال تسليم شهادات الخريجين بجامعة الملك سعود.
وتابع: “وفي صبيحة اليوم التالي غادر المنزل بمكة المكرمة متجهًا لجامعته، وعند اقترابه من مبنى الجامعة، على بعد 500 متر، تعرَّض لحادث مروري، أدى لوفاته”.
وأردف جرمش بحسب “سبق”: “اتصل بي وزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وقدَّم العزاء لي في ابني؛ ما خفّف علينا مصابنا”.
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