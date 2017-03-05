عبرت جماهير نادي النصر عن غضبها الشديد لتعادل فريقها سلبيًا مع نادي الفيصلي، في “دوري جميل” للمحترفين، حيث تداولت مواقع التواصل مقطعًا وثق اعتراض الجماهير لحافلة اللاعبين.
وأبان مقطع الفيديو احتشاد جماهير النصر أمام أبواب أستاد الأمير فيصل بن فهد انتظاراً لخروج حافلة الفريق، وهتفوا ضد اللاعبين، وأشاروا بأيديهم بعلامات توضح عدم رضاهم عن الأداء والنتيجة.
كما ألقى أحدهم كتابا أصاب زجاج الحافلة، التي أسرع سائقها بالابتعاد، مع ركض عدد منهم خلفها، واستمرار الهتافات ضد الفريق، بعد أن تقلصت حظوظه في المنافسة على اللقب.
وفق “أخبار 24”.
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