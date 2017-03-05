وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى جزيرة بالي الإندونيسية لقضاء عدة أيام هناك، قادمًا من سلطنة بروناي دار السلام.
وحطت طائرة خادم الحرمين في مطار “غوستي نجوراه راي” الدولي في جزيرة بالي، مساء اليوم السبت، حيث كان في استقباله وزير السياحة الإندونيسي عريف يحيى، الذي رحب به وسط حفاوة بالغة واستقبال حافل من سكان الجزيرة، كما بين ذلك مقطع فيديو.
وسيمكث خادم الحرمين في الجزيرة، وفقًا لوكالة الأنباء الإندونيسية “انتارا”، 6 أيام حتى 9 مارس الجاري، حيث وصلها بعد ختام زيارة لسلطنة بروناي دار السلام، استمرت قرابة اثنتي عشرة ساعة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج