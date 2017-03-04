اقتحمت جماهير نادي مصدّة ملعب مباراة فريقهم أمام الباحة ضمن مواجهات تصفيات الصعود لدوري الدرجة الثانية لدرجة الناشئين والذي أقيم بمحافظة الدوادمي يوم أمس الجمعة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع تعرض لاعبي فريق الباحة بعد فوزهم على أصحاب الأرض “نادي مصدّة” إلى اعتداء من قبل الجماهير التي حضرت اللقاء في ظل عدم تواجد رجال الأمن.
يشار إلى أن لقاء الذهاب الذي أقيم بمحافظة الباحة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وحسم لاعبو الباحة التأهل في لقاء الإياب بالدوادمي بعد الانتصار بثنائية نظيفة، ما أدى إلى اقتحام الجماهير للملعب واعتدائهم على لاعبي الباحة.
وفق “أخبار 24”.
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