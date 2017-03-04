سيكون لاعب الاتحاد السابق ديغو سوزا ,ضمن تشكيلة منتخب البرازيل بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 , وذلك بتوصية من مدرب السيليساو الذي اختار اللاعب ضمن قائمته الذي يزج بها خلال مواجهتي الأوروجواي والباراجواي .
هذا ارتدى دي سوزا شعار العميد ببطولة الدوري عام 2012 ,ولم يُكمل عقده مع النادي ,احتجاجاً منه على عدم تسلمه مستحقاته المالية .
يُذكر أن البرازيلي”دي سوزا” ينتظر مستحقاته المالية والتي تبلغ 5 ملايين دولار والتي قضى الاتحاد الدولي بها للاعب ,وحصل على جزء منها ,فيما تُحاول إدارة المهندس حاتم باعشن الإيفاء بباقي المبلغ بجدولتها .وفق “عكاظ”.
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