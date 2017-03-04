علمت مصادر أن إدارة الهلال تدرس عرضين استثماريين تلقتهما من شركتين إحداهما في قطاع خطوط الطيران والأخرى في قطاع شركات السفر والسياحة ترغبان الدخول ضمن حزمة الرعاة ووضع إعلانهما على صدر قمصان النادي ابتداء من الموسم المقبل بدلاً من إعلان شركة موبايلي المتواجد حاليا على صدر قميص الفريق.
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