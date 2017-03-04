علمت مصادر أن إدارة النادي الأهلي وصناع القرار فيه بصدد تجهيز وفد رفيع المستوى بقيادة رئيس اللجنة المالية وعضو الشرف الأمير فيصل بن خالد بن عبدالله، وذلك استعدادا للذهاب إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام القادمة من أجل إتمام توقيع العقود الرسمية بين النادي الأهلي والشريك الإستراتيجي الراعي الرسمي للفريق «الخطوط القطرية للطيران»، بعد أن تم الاتفاق مسبقا على كافة البنود والمزايا التي تم تعديلها في العقد السابق بما فيها المبلغ المدفوع كل سنة خلال السنوات الثلاث المبرمة في العقد، الذي يتجاوز 16 مليون دولار، أي نحو 60 مليون ریال لكل موسم، مع مبالغ أخرى يحصل عليها الفريق في حال تحقيق أي بطولة، وغيرها من الميزات.
وأفادت «عكاظ» بأن التأخير في الإعلان والتوقيع أمر عادي وروتيني ولا يدعو للقلق، وبسبب العقد الساري بين النادي والشريك الذي لم ينته حتى الآن، تسير الأمور بهدوء حتى موعد الإعلان.
يذكر أن الخطوط القطرية للطيران اختارت النادي الأهلي من بين أندية الشرق الأوسط موسم 2014 .
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر أن الخطوط الجوية القطرية استطاعت أن تطور علاقات إيجابية تربطها بالمملكة العربية السعودية، كما استطاع النادي الأهلي خلال مسيرته إثبات اسمه كأحد أهم أقطاب الرياضية في السعودية
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