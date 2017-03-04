كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، اليوم السبت، أنه يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توطين مراكز الاتصال.
وقال ابا الخيل على حسابه الرسمي عبر “تويتر”: “نعمل بالتنسيق مع الجهات الشريكة على توطين مراكز الاتصال، لتكون مقصورة على السعوديين والسعوديات”.
يشار إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت عن توطين عدد من القطاعات من بينها التجزئة، والصحة، والتعليم، والسياحة، والتأمين، والبنوك والنقل.
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