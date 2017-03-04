أغلقت وزارة التجارة اليوم (السبت)، موقعًا اتخذته عمالة مخالفة مقرا لتعبئة فحم مجهول المصدر، وضبطت كمية ضخمة منه.
وكانت الفرق الميدانية لوزارة التجارة، قد أغلقت الموقع المخالف، حيث ضبط المفتشون العمال، وهم يقومون بإعادة تعبئة فحم مجهول المصدر في عبوات تحمل شعار شركة متخصصة بذلك، وفي عبوات مقلدة خاصة بها.
وتم تسليم العمال للجهات الأمنية واستدعاء صاحب الموقع، للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجميع، فيما نشرت الوزارة على حسابها في تويتر صورًا لعملية الضبط والإغلاق للموقع المخالف، وكذلك للأدوات المستخدمة في مراحل التعبئة والتغليف والتوزيع.وفق “أخبار 24”.
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