أكدت شرطة منطقة الشرقية مساء اليوم (السبت) أن الحريق الذي اندلع بجهاز صرف آليّ تابع لأحد البنوك في بلدة أم الحمام مُتعمَّد ومُماثِل للحوادث السابقة.
وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة أن شرطة محافظة القطيف ورد إليها بلاغ من الدفاع المدني بإخماد حريق بجهاز صرف آليّ تابع لأحد البنوك في بلدة أم الحمام؛ أسفر عنه حدوث تلفيات خارجية بالجهاز والممر المؤدي إليه.
وأضَافَ أنه بعد معاينة الحادث تبين لدى المختصين، وجود مؤشرات تؤكد جنائية الحريق، والذي نُفِّذَ بأسلوب مماثل للحوادث السابقة.
وأبان المتحدث الرسمي أن المختصين بالشرطة بَاشَرُوا إجراءات الضبط الجنائي وجمع الاستدلالات اللازمة لهذه الجريمة والجرائم المماثلة للكَشْف عن دوافعها ومن يقف وراءها.
وفق “أخبار 24”.
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