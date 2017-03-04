أقرّ مقدم برنامج “الملعب” على قناة “الرياضية” محمد خاتم، بالخطأ الذي شهدته حلقة سابقة من البرامج، مقدماً اعتذاره عن الخطأ المتمثل في مرور أحد العاملين بالبرنامج أمام الكاميرا وهو يتصفح هاتفه الجوال.
وأوضح خاتم، وفقاً لـ”سبق”، أن إدارة القناة لا تقبل بمثل هذه الأخطاء وأنها أجرت اللازم تجاه الخطأ المذكور، مشيراً إلى أن الموظف يعمل فنياً في البرنامج، وأنه كان منهمكا في عمله، وأن مروره أمام الكاميرا أثناء البث كان خطأً غير مقصود.
وكان مقطع فيديو متداول لحلقة من برنامج “الملعب”، أظهر أحد الموظفين يمر أمام الكاميرا أثناء حلقة من البرنامج، التي كان ضيفاها طارق بن طالب وفياض الشمري؛ الأمر الذي أثار استغراب المشاهدين، كما أثار عديداً من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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