دفع ذكاء ونباهة طالبة ماجستير سعودية بروفيسوراً أمريكياً، لإطلاق تحذيرات للرئيس الأمريكي ترامب من مخاطر فرض قيود على تأشيرات الدخول لأمريكا، ولا سيما على الطلاب الأجانب، أو الاتجاه لطرد مواطني دول معينة من أمريكا، مؤكداً حاجة الولايات المتحدة لعقول هؤلاء.
وذكر البروفيسور بجامعة ولاية أمبوريا الأمريكية “جون ريتشارد”، في مقال نشره بموقع “ays “Post الأمريكي، أنه فوجئ خلال مشاركته في لجنة لاختبار الطالبة بالإجابة السريعة للطالبة عن سؤال لن يتمكن الأمريكيون من الإجابة عنه بهذه السرعة، فضلاً عن أن بعضهم قد يفشل في التوصل للإجابة الصحيحة.
وكان ريتشارد طلب من الطالبة السعودية ذكر الصيغة التي يمكن بها إنتاج كمية معينة نسبة الكحول بها 70% من كمية أخرى نسبة الكحول بها 90%، وخلال ثوانٍ اتَجهت الطالبة إلى السبورة، وكتبت بسرعة الصيغة الدقيقة للكمية المطلوبة.
وعزا سرعة إجابتها إلى تفوق طلاب الدول الآسيوية في الرياضيات، خاصةً أنهم يدرسونها منذ مراحل التعليم الأولى، على عكس الطلبة الأمريكيين الذين لا يدرسونها إلا في مراحل تعليمية متقدمة.
وكتب البروفيسور ريتشارد وفقاً لموقع “هوفنغتون بوست”: “اطلب بحماقة أن يغادر جميع العلماء المولودين خارج الولايات المتحدة، وستنهار العلوم في أمريكا”.
وأكد أن الولايات المتحدة تحقق فوائد كبيرة من دخول ودراسة الطلاب المهاجرين في مجالات الهندسة والفيزياء والرياضيات وغيرها من العلوم، لافتاً إلى أن المدارس والجامعات الأمريكية ليس باستطاعتها توفير العدد الذي يكفي لسد حاجة المراكز والمعاهد البحثية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب كان قد أصدر مؤخراً أمراً بحظر الدخول لأمريكا من سبع دول مسلمة تشمل إيران، والصومال، والسودان، واليمن، وسوريا، والعراق، وليبيا.
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