قطع مسنّان إندونيسيان مسافة تزيد على ألفي كلم؛ من أجل مقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمدينة بوجور، والسلام عليه، وذلك تعبيراً عن حبهما للمملكة وشخص الملك سلمان.
واستقلّ المسنّان “داني وهييري دوبي”- وهما في العقد السادس من العمر- سفينة لنقلهما من مدينة ميدان عاصمة مقاطعة سومطرة الواقعة شمال إندونيسيا، للوصول إلى مقر إقامة الملك بمدينة بوجور الواقعة في جاوا الغربية، حيث وصلا إلى وجهتهما صباح الأربعاء الماضي بعدما قطعا مسافة استغرقت عدة أيام.
ونقلت صحيفة “جاكارتا بوست” الإندونيسية عن المسنين- البالغين من العمر 65 عاماً- قولهما إن سبب قطعهما لهذه المسافة هو رؤية الملك سلمان والسلام عليه.
يشار إلى أنه لدى وصول خادم الحرمين الشريفين إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا الأربعاء الماضي، اصطف المواطنون هناك على جانبي الطرقات والشوارع التي مرّ بها موكب الملك سلمان للتعبير عن الحفاوة والترحاب بقدومه إلى بلادهم.وفق “أخبار 24”.
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