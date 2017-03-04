أقدم مجهولون على إضرام النار في مقر أحد فروع البنوك المحلية، ببلدة أم الحمام التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية؛ ما أسفر عن أضرار وتلفيات بمدخل المبنى وجهاز الصراف الآلي الملحق به.
وأظهر مقطع فيديو متداول حريقاً في فرع أحد البنوك فيما تُسمع بالقرب منه صافرات إنذار الدفاع المدني تدّوي بالمكان.
من جانبها، نقلت مصادر أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وأن فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت في حينه إلى المكان وباشرت الحادثة، فيما أكدت وجود مؤشرات على أن الحريق جنائي.
وكانت محافظة القيطف قد شهدت سلسلة من حوادث الحريق التي طالت مقرّات بنوك ومراكز تحويل أموال، كان آخرها الأسبوع الماضي عندما أضرم مجهولون النار في فرع بنك الجزيرة بالقطيف؛ ما سبب أضراراً بالصراف الآلي التابع للبنك.
وفق “أخبار 24”.
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