تغلب فريق أكاديمية آرتس فوتبول على فريق نادي الشعلة بأربعة أهداف لواحد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أكاديمية آرتس فوتبول بالخرج في اطار منافسات دوري المملكة للبراعم والذي ينظمه الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم , وقد أحرز هدف آرتس فوتبول الاول مهاجم الفريق عبدالله الحجي , واحرز الهدف الثاني اللاعب محمد الحويطان , بينما احرز اللاعب فهد المهري هدف آرتس فوتبول الثالث , وكان الهدف الرابع من توقيع اللاعب سلطان العنزي .
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