تشارك الكلية التقنية بالخرج بفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار ” يداً بيد للوقاية من المخاطر” بمركز الموهوبين والكادر به من مدربين ومتدربين في الجناح المخصص لها في الفعاليات المقامة في مجمع الحديثي.
حيث شارك عدد من متدربي الكلية في جذب الزوار و جعلهم يشاركون في ابتكارات ومهارات ذهنية ونشر بعض المطبوعات والهدايا وبإشراف مباشر من الأستاذ. ماجد دغيم الشمري, شاركت ايضا بعض الاقسام التدريبية بالكلية ممثلة في لجنة السلامة المهنية.
والكلية اذ تشارك في مثل هذه المناسبات التوعوية مساهمة منها في خدمة المجتمع وخصوصا ابناء المحافظة في نشر السلامة المهنية او وللتي تمس المجتمع وتوعيتة ونشر رسالة المؤسسة في هذا الامر..
والكلية وضعت على عاتقها نشر ثقافة السلامة للفرد والمجتمع وحيث يتم الاهتمام بوسائل السلامة المهنية وجميع السبل الوقائية في هذا الجانب داخل الكلية ومرافقها التدريبية من ورش تدريبية واقسام.
كما ثمن عميد الكلية الأستاذ خالد بن عبيد الحربي جهود الدفاع المدني بمحافظة الخرج ومدى حرصهم على نشر الثقافية التوعوية والوقاية من المخاطر سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه صرح بذلك مدير العلاقات والاعلام بالكلية الاستاذ.عيسى قيراط.
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