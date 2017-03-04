أرجع أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين عصام المبارك ارتفاع المطالبات التأمينية على الشركات إلى التقييم الخاطئ لأضرار الحوادث المرورية؛ لعدم استخدام الوسائل المعترف بها دولياً في تقييم أضرار السيارات.
وأضاف المبارك، وفقاً لـ”الرياض”، أن الهيئة تسعى لتأهيل شيوخ المعارض على الوسائل والأساليب العالمية الحديثة لتقييم الحوادث، عبر تقديم دورات تأهيلية لهم، مؤكداً أن كبر السن لدى شيوخ المعارض لن يقف عائقاً أمام تأهيلهم، وستعمل الهيئة على تبسيط ما يُقدم في الدورات حتى يسهل على كبار السن منهم استيعابه.
ولفت إلى أن مؤسسة النقد تسعى بالتعاون مع المرور للحد من ارتفاع أقساط تأمين السيارات، بأن تكون تقديرات الحوادث عادلة، ورفع بوليصة التأمين على السائق الذي تكرر حوادثه المرورية سنوياً، بينما تنخفض قيمة البوليصة لمن تقل حوادثه المرورية خلال السنة.
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