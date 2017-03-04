استقبلت سلطنة بروناي دار السلام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي وصل إليها اليوم السبت، بحفاوة كبيرة؛ حيث اصطفت أعداد كبيرة من المواطنين وطلاب المدارس على جوانب الشوارع الرئيسية، ترحيباً بمقدم الملك سلمان.
وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية” موكب خادم الحرمين، وقد وقفت أعداد كبيرة من المواطنين وطلاب المدارس، وهم يلوحون بأعلام المملكة والسلطنة.
وتأتي زيارة خادم الحرمين لبروناي ضمن الجولة الآسيوية التي بدأها بماليزيا، وإندونسيا، ومقرر لها أن تشمل كلاً من اليابان، والصين، والمالديف، والأردن.
يشار إلى أن زيارة الملك سلمان إلى إندونيسيا، حظيت أيضاً بتفاعل شعبي ورسمي كبير، حيث خرجت حشود الطلاب والطالبات والمواطنين والعديد من المشاهير إلى الشوارع، لانتظار لحظة وصوله واستقباله رافعين علم المملكة.
وفق “أخبار 24”.
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