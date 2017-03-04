غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، سلطنة بروناي دار السلام، بعد زيارة رسمية لها.
وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار بروناي الدولي، السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام؛ كما كان في وداعه ولي العهد وكبار المسؤولين والوزراء بسلطنة بروناي، وسفير المملكة لدى بروناي وأعضاء السفارة السعودية هناك.
وإثر مغادرته؛ بعث الملك سلمان برقية شكر للسلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، عبر فيها عن الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكد الملك سلمان أن هذه الزيارة أتاحت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، معرباً عن خالص تمنياته أن ينعم على شعب بروناي بالمزيد من التقدم والازدهار.وفق “أخبار 24”.
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