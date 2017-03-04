نظرت المحكمة الجزائية المختصة بالرياض، الأربعاء الماضي، قضية ثلاثة سعوديين، من المنتمين لجماعة التبليغ والدعوة، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش وتأييده والإضرار بالدولة والإساءة للقيادة.
وواجهت المحكمة المتهمين بتهم: الانتماء لداعش، ومعاداة الدولة والإضرار بها، والدعاء على القيادة، وبلغ الأمر بأحدهم حد الجهر بتكفير القيادة والدعوة لقتالها أثناء قضائه محكوميته بالسجن.
ومن ضمن التهم الموجهة لهم كذلك، وفقاً لـ”مكة”، اعتناق الفكر التكفيري، والانتماء لجماعة التبليغ، ونشر وحفظ مواد مؤيدة لتنظيم داعش وشعاراته داخل الحاسوب، بالإضافة لمعادة الدولة والإضرار بالأمن، والدعاء على ولاة الأمر، وتكفير العلماء، وخلع البيعة عن ولي الأمر ومبايعة زعيم داعش، وغير ذلك من التهم.
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