علّقت إدارة الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة على قضية الطفل “جسار”، الذي تعرض لخطأ طبي وأوصى الأطباء ببتر يده، مبينةً أنه حدثت مضاعفات للطفل بعد أخذ الجرعة أثناء محاولة إنقاذه من حالة تشنج بمستشفى نمرة العام بالمحافظة.
وقالت في بيان مقتضب وفقاً لصحيفة “سبق” إنه سيتم إجراء تحقيق في الحادثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأمر وفقاً لنتائج التحقيقات.
وكان والد الطفل “جسار”- وهو جندي مرابط بالحد الجنوبي- فوجئ بتعرض طفله- الذي لم يتجاوز عمره تسعة أشهر- لخطأ طبي، بعد حقن الطبيب لشريان بيده بدلاً من الوريد؛ ما عرض يد الطفل للشلل، حيث أوصى الأطباء بضرورة بترها.
وطالب والد الطفل المسؤولين بضرورة نقل طفله للمستشفى التخصصي بجدة أو لخارج المملكة لعلاجه، لافتاً إلى أن هناك فرصة لإنقاذ يد الطفل في غضون 48 ساعة فقط.
وأوضح مستشفى الباحة في تقريره عن الحالة بأن الطفل تعرض لخطأ طبي عندما تم حقنه بإبرة في شريان يده اليسرى.
من جهتهم، أنشأ مغردون وسماً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” باسم “انقذوا يد الطفل جسار من بتر يده”، أبدوا من خلاله تعاطفهم مع الطفل وتضامنهم مع والدة المرابط، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ يد الطفل قبل فوات الأوان.
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