وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، إلى سلطنة بروناي دار السلام، في زيارة رسمية.
وكان في مقدمة مستقبلي الملك سلمان، لدى وصوله مطار بروناي الدولي السلطان حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، كما كان في استقباله ولي العهد وكبار الوزراء والمسؤولين بسلطنة بروناي، إضافةً إلى سفير المملكة لدى بروناي وأعضاء السفارة السعودية في بروناي.
إثر ذلك؛ توجه خادم الحرمين يصحبه سلطان بروناي دار السلام، في موكب رسمي، إلى قصر الأستانة نور الإيمان، وسط ترحيب شعبي؛ حيث اصطفّ طلبة المدارس للترحيب بقدوم الملك سلمان.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين يقوم بجولة آسيوية، زار خلالها ماليزيا، وإندونيسيا، قبل أن يصل إلى بروناي، ومن المقرر أن يزور كذلك اليابان، والصين، والمالديف، إضافةً إلى الأردن.وفق “أخبار 24”.
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