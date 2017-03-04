أحال تعليم الخرج عددا من معلمي مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية إثر رفضهم تدريس “مادة لغتي” ، ورافق هذا الحدث تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي ، إذ توقع البعض أسبابا بعيدة لسبب التحقيق والامتناع عن التدريس لهذه المادة .
فيما أكد مصدر مسؤول بتعليم الخرج أن هذا الوضع والاجراء نظامي بسبب عدم امتثال المعلمين لإسناد الحصص لهم بسبب العجز في أعدادهم ، والنقص الموجود في بعض المدرس ، والتحقيق من الاجراءات المتاحة في مثل هذا المجال .
ويرجع العجز في مدارس تعليم الخرج بسبب تقاعد عدد كبير من المعلمين وعدم شغل مكانهم بموظفين جدد ، وكما أوضح المصدر أنه سيكون في بداية العام القادم توظيف يسد هذا العجز .
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