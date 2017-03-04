أكد الإعلامي الرياضي “عبدالعزيز المريسل” ,أن جماهير النصر لن تقبل اعتذار من لاعبي العالمي عقب التعادل المخيب للأمال امام الفيصلي ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري جميل ,إلا بتحقيق كأس ولي العهد أمام الاتحاد.
وكتب المريسل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :” لن يقبل جمهور النصر إعتذار من اللاعبين إلا بتحقيق كأس ولي العهد أمام أخطر فريق يلعب بروح قتالية وحماس وهو الاتحاد”.
وأضاف :” حتى ومدرب النصر يخطئ بتغيراته لكن اللاعبين كانوا قادرين على حسم المباراة لو ملكوا شي من الإحساس و الإستشعار بالمسؤولية”.
وأوضح :” احمد الفريدي فعل عجب العجاب في دقائق معدودة ، صنع و هدد ,صورة مع التحية لأي لاعب لا يستشعر المسؤولية و المرحلة الحساسة للفريق”.
وأنهي بقوله :” شكراً جمهور النصر شكراً احمد الفريدي ,شكراً عبدالله العنزي ,شكراً عمر هوساوي ,شكراً برونو ,أما البقية فقد خذلتوا جماهير ناديكم”.وفق “أخبار 24”.
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