أبدى مدرب النصر باتريس كارتيرون، حزنه لتعادل فريقه أمام الفيصلي سلبياً بدون أهداف في الجولة الـ 20 من دوري جميل للمحترفين، وقال كاريترون في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “أشعر بالأسف لهذه النتيجة، قدمنا مباراة سيئة ولم نظهر بشكل جيد، خاصة في شوطها الأول، الفيصلي أغلق علينا المساحات ولكن هذا ليس مبرراً لهذا الظهور الذي لم يكن جيداً، وسوف نبدأ الإعداد لنهائي كأس ولي العهد من الآن”.
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