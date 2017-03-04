أبدى عضو شرف نادي النصر ، عبدالله العجلاني ،أسفه واستيائه الشديد من المستوى الغير جيد والنتيجة المفاجئة بالتعادل أمام الفيصلي مساء الجمعة ضمن الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين.
ولم يقدم الفريق النصراوي المستوى المنتظر منه أمام الفيصلي وسقط في فخ التعادل السلبي ،ليفشل في مواصلة انتصاراته والزحف بقوة نحو ملاحقة المتصدر الهلال ويصبح رصيده النقطي 42 نقطة في وصافة ترتيب دوري جميل للمحترفين مؤقتاً.
قال عبدالله العجلاني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعليقا على التعادل السلبي للعالمي أمام الفيصلي : ” للأسف مستوى سيئ ونتيجة مفاجئة لا تليق بفريق يبحث عن البطولة !! الشكر والاعتذار لجماهير النصر”.وفق “النادى”.
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