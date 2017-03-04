انتقد الإعلامي الرياضي “عادل الملحم” ,أداء الفرنسي “باتريس كارتيرون” مدرب النصر في قيادته لمباراة فريقه أمام الفيصلي والتي انتهت بالتعادل السلبي من الجولة الـ 20 بدوري جميل ,مؤكداً أنه مُنذ قدومه لم يُقدم أي جديد مع العالمي.
وكتب الملحم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :” الدوري يريد رجال يقاتلون في الملعب. مدرب يشاهد اشباح داخل الميدان ويرفض التغيير حتى الدقائق الاخيرة”.
وأضاف :” من الان النصر ثالث الترتيب وهو الانجاز الوحيد الذي سيحققه هذا الموسم!!!”.
وأوضح :” الفريدي حبيس الدكة ويحيى يلعب شوطين كاملين وايالا محترف اجنبي لا يشارك الا في اخر عشر دقائق ,و بكل صراحة منذ قدوم الفرنسي لا أجد له أية إضافة تذكر”.وفق “أخبار 24”.
وأنهي بقوله :” عموما الفيصلي قدم مباراة مميزة وكان قريباً من النقاط الثلاث بعد أن منحه مدرب النصر فرصة العمر”.
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