أكد المحلل التحكيمي لإذاعة ufm الرياضية عبدالعزيز الكثيري، أن الحكم تركي الخضير تغاظى عن ركلتي جزاء لمصلحة الفيصلي في لقاءه امام النصر ضمن الجولة العشرون من دوري جميل للمحترفين والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وقال الكثيري : في الدقيقة 19 الحكم تركي الخضير أغفل احتساب ركلة جزاء للفيصلي على عوض خميس لتعمد لمس الكرة باليد، وقرار الحكم تركي الخضير بإلغاء هدف النصر صحيح لوجود دفع من نايف هزازي قبل الهدف.
واضاف : الحكم أغفل احتساب ركلة جزاء للاعب الفيصلي غوستافو في الدقيقة 68 من زمن المباراة، واشتراك أحمد الفريدي ومحمد سالم داخل منطقة جزاء #لفيصلي طبيعي ولا يوجد ضربة جزاء للنصر وقرار الحكم صحيح.وفق “النادى”.
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