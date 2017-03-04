غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، جمهورية إندونيسيا، عقب زيارة رسمية، وبعث برقية شكر للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
وكان في وداع خادم الحرمين لدى مغادرته مطار حليم الدولي في جاكرتا، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الدكتور محمد يوسف كالا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الإندونيسيين، بالإضافة إلى سفير المملكة لدى إندونيسيا وسفراء عدد من الدول العربية هناك وأعضاء السفارة السعودية بجاكرتا.وفق “أخبار 24”.
وعقب مغادرته إندونيسيا، بعث الملك سلمان برقية شكر للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، فيما يلي نصّها:
صاحب الفخامة الرئيس جوكو ويدودو حفظه الله
رئيس الجمهورية الإندونيسية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :ـ
يسعدنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق أن نبعث لفخامتكم وللشعب الإندونيسي بالغ الشكر والتقدير على ما لقيناه والوفد المرافق أثناء زيارتنا من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
فخامة الرئيس.. لقد أتاحت لنا هذه الزيارة فرصة اللقاء بفخامتكم، وبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من حرصنا على تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحنا المشتركة، ويحقق تطلعات شعبينا الشقيقين، ويخدم الأمن والسلم الدوليين.
ونسأل الله عز وجل أن يديم على فخامتكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإندونيسي الشقيق الأمن والتقدم والازدهار .. وتقبلوا فائق تحياتنا وتقديرنا،،،
أخوكم
خادم الحرمين الشريفين
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
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