ذكرت مصادر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أصدرت قراراً بإعفاء 6 من مديري الإدارات والمستشارين من مناصبهم.
وأكدت المصادر وفقاً لـ”الحياة”، أن حملة الإعفاءات ستطال خلال الفترة المقبلة مدير مكتب التعليم في قرطبة بنين ومدير مكتب التعليم في الروابي بنين ومديرة مكتب التعليم في النهضة بنات، متوقعةً أن تتسع دائرة إنهاء الخدمات لتشمل القسم النسائي بإدارة التعليم أيضاً.
ولفتت إلى أن عدداً من مديري المكاتب الإدارية قدموا طلبات بإنهاء خدماتهم؛ بسبب وصول أنباء إليهم بعدم الرغبة فيهم، مبينةً أن أحد المديرين المستغنى عنهم علم بخبر إعفائه عن طريق “الواتسآب” أثناء إجازته.
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