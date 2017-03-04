يستقل معلم في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير دراجته الهوائية كل يوم للتوجه إلى مدرسته الابتدائية، التي يدّرس فيها مادة الرياضيات.
ويقول المعلم ماجد القحطاني، وفقاً لصحيفة “عكاظ”، إنه يعشق ركوب الدراجات الهوائية منذ طفولته، مضيفاً أنه كان يواجه حرجاً شديداً في البداية حينما قرر الذهاب بها إلى عمله، خصوصاً مع تهكم بعض عابري الطريق عليه.
وأشار القحطاني إلى أنه قد عمل قائداً تربوياً في المرحلة المتوسطة لمدة 6 سنوات، ويبلغ مجموع خدمته في وزارة التعليم 14 عاماً.
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