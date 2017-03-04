أعلنت بلدية مليجة بمحافظة النعيرية عن توفر وظائف شاغرة لإلحاق عمال وعاملات في مجال تغسيل الموتى، داعيةً الراغبين في الحصول على الوظيفة إلى تقديم أوراقهم لقسم شؤون الموظفين بالبلدية خلال 15 يوماً.
وبيّنت البلدية وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشروط الخاصة بالتقدم للوظيفة شملت ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، وأن يكون لائقاً من الناحية الصحية، إضافة إلى توفر عدد من الاشتراطات الأخرى الخاصة بلائحة المستخدمين، لافتةً إلى خلو الشروط من الخبرة في المجال.
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