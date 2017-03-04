ابتكر مهندس سعودي ساعة جديدة من نوعها تتطابق مع حركة الطواف حول الكعبة، بحيثُ تتحرك عكس الساعات الأخرى المصنوعة حول العالم، ليُسجل بذلك الاختراع الأول في عالم الساعات بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.
وأوضح المهندس ويدعى فايز الشهري وفقاً لـ”ماب نيوز”، أن ساعة طواف مكة تختلف عن باقي الساعات المعتادة بالعالم؛ حيث تسير عقاربها مع طواف المسلمين حول الكعبة وهو الاتجاه الذي تدور فيه الأرض حول محورها وحول الشمس، وكذلك تجري طبقاً له جميع الحركات الدورانية بالوجود.
وبيّن الشهري أن فكرته كانت عبارة عن مجموعة رسومات صممها منذ عشر سنوات، لكنه لم يستسلم لصعوبات المشروع وقدم فكرته لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مصحوبة بنماذج وتصاميم لها، مشيراً إلى أنه نجح بمساعدة المدينة في إنشاء أول مصنع للساعات بالمملكة عام 2015 في مكة المكرمة.
ولفت إلى أن المنتج الأول من الساعة التي حملت اسم “سلمان” وعبارة “صُنع في مكة المكرمة”، أهديت لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما قدمت الساعة الثانية لأمير منطقة مكة المكرمة، موضحاً أن الهدف من تصنيعها هو تحولها إلى علامة مميزة داخل الحرم المكي وتداولها بين الزوار.
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