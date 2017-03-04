فتحت شرطة محافظة ينبع تحقيقاً مع مدير مستشفى؛ لإعفائه رئيس قسم العلاج الطبيعي وأمين العهدة برسالة “واتسآب”، وتعيين استشاري باطنية بدلاً منه.
وتقدم رئيس قسم العلاج الطبيعي في المستشفى، وفقاً لصحيفة “مكة”، بشكوى للشرطة، أفاد فيها بأن مدير المستشفى شَهّر به، من خلال إعفائه من عمله عن طريق رسالة “واتسآب”، في الوقت الذي تبحث وزارة الصحة عن أسباب تعيين استشاري الباطنية رئيساً لقسم ليس من اختصاصه.
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