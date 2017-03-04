حذرت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات من مخاطر تعاطي الحشيش الصناعي “سبايس”، مؤكدة أن مفعوله يزيد 200 مرة على مفعول مخدر “الماريجوانا” ومخدر “الحشيش”.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن الحشيش الصناعي يسبب لمتعاطيه نوبات ذعر وتشنجات وعدم قدرة على تقدير المسافات، إلى جانب أنه يتسبب في تلف المخ والجهاز العصبي.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن تعاطي الحشيش الصناعي يؤدي إلى الإصابة بهبوط حاد في الجهاز التنفسي والوفاة، إضافة إلى تسببه في أعراض الجنون والهلوسة والارتباك والخروج عن التصرفات الطبيعية.وفق “أخبار 24”.
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