تعرضت سيارة مواطن للسرقة ليلاً بطريقة غريبة في مدينة تبوك؛ حيث قام لصوص بفك الأجزاء الأمامية من سيارته الجديدة والرفرف الجانبي، بعد كسرهم الزجاج وسرقة الإطار الاحتياطي، على الرغم من إيقافه السيارة في أحد الشوارع الرئيسية.
وأوضح المواطن، وفقاً لصحيفة “تبوك” الإلكترونية، أنه أوقف سيارته من نوع “أكسنت” موديل 2017 في شارع الأمير ممدوح بن عبدالعزيز الفاصل بين حي الورود والسليمانية؛ ليتفاجأ عند خروجه من منزله صباحاً، بفك وسرقة أجزاء أمامية من المركبة.
وأعرب المواطن عن استغرابه من كيفية فك هذه الأجزاء من سيارته، كون عملية فكها تستغرق وقتاً طويلاً، في حين كانت السيارة تقف على طريق رئيسي به العديد من المحال التجارية، وفيه مستوى حركة متوسط ليلاً.
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