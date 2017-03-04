اكتسح هاشتاق “تخفيض مهر الزواج” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب إنشائه بساعات قليلة من قبل مغردين؛ في إطار سعيهم للمطالبة بضرورة خفض مهور الزواج والابتعاد عن مظاهر الإسراف في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وشهد الهاشتاق تفاعلاً كبيراً من شباب وفتيات طالب بعضهم بتشريعات ملزمة بتخفيض المهور وتحديد سقف لها، فيما تساءل آخرون عن جدوى رفع المهور بهذا الشكل، خاصةً أن هناك نفقات أخرى يتحملها الشباب في رحلة الزواج.
فيما اعتبر مشاركون آخرون بالهاشتاق أن المهور مسألة عائلية غير ملزمة بوضع حد أو سقف لها من قبل الجهات الرسمية، بحيث يتم الاتفاق عليه بين أهل العريس والعروس وفقاً لظروفهم الخاصة.وفق “أخبار 24”.
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