رصد تقرير صحفي قصة “شجرة الفل” التي غرسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بيده في حديقة قصر مردكا الرئاسي بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، مبيناً أن اختيار تلك الشجرة له دلالاته المحلية بالمجتمع الإندونيسي.
وأوضح التقرير وفقاً لـ”العربية”، أن شجرة الفل التي حملت اسم الملك سلمان غُرست وسط حديقة مكونة من عدة أشجار سيطلق عليها اسم “حديقة آل سعود”، وتشمل أيضاً زراعة 18 شجرة أخرى في الممر الطولي بالحديقة للوفد المرافق لخادم الحرمين.
وبيّن أن شجرة الفل تحمل دلالات عدة لدى المجتمع الإندونيسي؛ كونها الشجرة الوطنية لإندونيسيا، كما تتميز بلونها المائل للبياض ورائحتها الذكية؛ تعبيراً عن متانة وقوة العلاقة بين البلدين.
ولفت إلى أن زراعة تلك الأشجار من قِبل الشخصيات الرسمية تعد بروتوكولاً سائداً في إندونيسيا، فيتم اختيار عدد من الأشجار المحلية والوطنية لغرسها من قِبل الضيوف.
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