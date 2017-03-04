وثّق مواطن من خلال فيديو حملة نظافة دورية، ينفذها عدد من أبناء الجالية الفلبينية في كورنيش جدة، صبيحة إجازة نهاية الأسبوع.
ويظهر المقطع تجمعاً عائلياً لمقيمين فلبينيين في كورنيش جدة، بعدما فرغوا من تنظيف الكورنيش بالكامل، وجمع الأوساخ في أكياس سوداء، فيما أشار مصور المقطع إلى التقاء الجالية الفلبينية أسبوعياً لتناول وجبة الإفطار صباحاً، وتنظيف الأسطح الخضراء والممرات المجاورة للبحر.
وعبّر المواطن عن إعجابه من رؤية الكورنيش بمظهر نظيف جداً، مشيراً إلى أن المقيمين الفلبينيين يأتون خصيصاً لتنظيفه في إطار حملة أسبوعية منظمة.
وفق “أخبار 24”.
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