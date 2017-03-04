كشف تقرير مصور عن مواطن حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية تخلى عن وظيفته الحكومية منذ 10 سنوات ليفتح مطعماً للكبسة في سكاكا بمنطقة الجوف.
وأوضح التقرير الذي نشرته قناة “العربية” أن المواطن الذي يبلغ من العمر 63 عاما ويدعى عبدالعزيز الزومان، ترك وظيفته الحكومية بالمرتبة التاسعة قبل أكثر من 10 سنوات ليفتح مطعم كبسة ويعمل فيه طباخاً.
وأكد الزومان أنه تحدى ثقافة العيب السائدة في المجتمع، قائلا: “آباؤنا اشتغلوا في مهن مثل الطبخ والبناء، وسبب اختياري للمهنة أنني أحبها، ولا أريد العمل في وظيفة يحبها الناس وأنا لا أحبها”، مؤكداً أنه يعمل بمفرده في المطعم دون وجود عمال يساعدونه.
وفق “أخبار 24”.
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