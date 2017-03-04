قال زوج مواطنة توفيت وأصيب ابنهما في حادث مروري تسببت به حفرة لأحد مشاريع وزارة البيئة والمياه على طريق الملك عبدالله بنجران، إنه يرفض بيان الوزارة الذي حمّل المقاول المسؤولية بالإضافة إلى الابن الذي كان يقود السيارة.
وقال المواطن، ويدعى صالح آل خزيم، إن ما ورد في بيان الوزارة غير صحيح مطلقا، مؤكدا بحسب “عكاظ” أنه سيمضي في طريق المطالبة بحق زوجته الراحلة، التي تسبب إهمال فرع الوزارة والمقاول في وفاتها.
وكانت وزارة البيئة والمياه قد أصدرت بيانا أمس الأول تحمّل فيه المقاولَ مسؤولية الحادث، مؤكدة أنه ردم حفرة المشروع وأزال الحواجز وفتح الطريق دون الرجوع لفرع الوزارة في المنطقة، منوهة إلى أن سرعة السيارة كانت سببا في الحادث أيضا، وفق تقرير المرور، الذي حمّل السائق 25% من المسؤولية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج