أغلقت بلدية محافظة بارق بمنطقة عسير مطعماً للأكلات الشعبية بعد عثور مواطن على ثعبان داخل وجبة اشتراها، امس (الجمعة)، من المطعم.
وأفادت بلدية المحافظة بأنها شرعت في التحقيق في الواقعة، مشيرة إلى أن المطعم سيظل مغلقاً بشكل احترازي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
وكان المواطن قد اشترى وجبة “دجاج مندي” من المطعم، وفوجئت زوجته أثناء تجهيز الطعام بوجود جسم غريب داخل الوجبة، وبعدما فتحها فوجئ بوجود ثعبان داخل الدجاج.وفق “أخبار 24”.
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