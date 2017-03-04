ذكرت مصادر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أصدر توجيهاً يقضي بمنع قياديي الوزارة من التحدث للإعلام ويحصر هذا الأمر على إدارة العلاقات العامة والنشر بالوزارة.
وأوضحت أن وزارة الصحة أقدمت على هذا الأمر لضمان صحة المعلومات وعدم انشغال مسؤولي الوزارة بالتصريحات الإعلامية وقصرها على إدارة العلاقات العامة والإعلام.
وأضافت المصادر ذاتها وفقاً لـ “مكة” أنه يُسمح لقيادات الوزارة بالتصريح في المناسبات الرسمية، أي المؤتمرات والندوات فقط، خاصة التي تنظمها الوزارة، فيما ليس من الضروري التصريح خلال جولات المسؤولين بالمرافق الصحية.
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