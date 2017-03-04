رصد مقطع فيديو ترحيب المواطنين من سكان مركز البجادية بمقدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الذي كان في زيارة إلى محافظات غرب منطقة الرياض.
ووثق الفيديو تجمهر أعداد كبيرة من المواطنين لحظة وصول موكب أمير الرياض، وتوجههم نحو السيارة التي تقل الأمير فيصل بن بندر، مرددين عبارات الترحيب، في ظل هطول أمطار غزيرة على مركز البجادية، فيما بادلهم الأمير التحية وسط صيحات الترحيب.
وكان أمير الرياض قد مر بمركز البجادية متوجهاً إلى محافظة عفيف، بعدما زار محافظة الدوادمي والتقى فيها بعدد من المواطنين وحضر الاحتفالات الرسمية التي أقيمت بمناسبة زيارته.
وفق “أخبار 24”.
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