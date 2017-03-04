كتبه – عبدالعزيز القرناس / زارت لجنة التدريب الصيدلي الميداني بكلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة برئيس اللجنة الدكتور أحمد البسام وكلاً من الدكتور عبدالعزيز السعيدان والصيدلي طارق العنزي مستشفيات القوات المسلحة بالخرج حيث إلتقت اللجنة بسعادة اللواء الطبيب نامي الجعيد مدير مستشفيات القوات المسلحة بالخرج وقدمت شكرها وشكر سعادة عميد الكلية الدكتور فهد الصيخان على ماقدمه من جهد ودعم طلاب وطالبات الكلية المتدربين في التدريب الصيدلي الميداني للعام الدراسي 1436هـ – 1437هـ .
كما التقت لجنة التدريب الصيدلي الميداني الصيدلانية أول صالحة الفيفي والصيدلي خالد عسيري مقدمةً شكرها على ماقدموه من متابعة ورعاية وتطوير القدرات التعليمية الصيدلة لمتدربين ومتدربات الكلية.
كما كرمت لجنة التدريب الصيدلي الميداني بكلية الصيدلة بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في نهاية جميع من تعاون معهم بدروع تذكارية متمنين أن يستمر التعاون أيماناً بمخرجات تعليمية صيدلية تنعكس إيجابياً على المجتمع في المستقبل، وكان ذلك يوم الإثنين 23/5/1438هـ.
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