طالب مواطن بمحافظة بارق بعسير الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المطاعم وضمان المحافظة على صحة وسلامة مرتاديها، وذلك بعد أن عثر على ثعبان داخل وجبة دجاج مندي اشتراها ظهر الجمعة من أحد المطاعم.
وكان المواطن قد اشترى وجبة دجاج مندي من أحد مطاعم بارق ظهر اليوم الجمعة، وأثناء تجهيز زوجته لسفرة الطعام لاحظت وجود جسم غريب داخل وجبة الدجاج فأخبرته، وعندما فتح وجبة الدجاج فوجئ بثعبان داخل الدجاج.
وأوضح المواطن، وفقا لصحيفة “بارق”، أنه أصيب بالدهشة من وجود ثعبان داخل وجبته، وأنه ذهب لصاحب المطعم، وهو وافد آسيوي، وأخبره بالحادثة.
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