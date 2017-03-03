استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته في العاصمة الإندونيسية جاكرتا اليوم “الجمعة”، رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، وعددا من أبرز الشخصيات الإسلامية والأديان الأخرى في إندونيسيا.
وعبر خادم الحرمين عن سعادته بهذا اللقاء، مشيراً إلى أن إندونيسيا تتمتع باستقرار سياسي ونهضة اقتصادية تسعد كل إنسان محب، وذلك نتيجة روح التسامح والتعايش بين أبناء الشعب الإندونيسي بجميع فئاته.
وأضاف أن المملكة تبنت مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وساهمت في إنشاء مركز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا رغبة منها في تعزيز الحوار بين الجميع.وفق “أخبار 24”.
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