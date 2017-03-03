كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استثمار 3294 سعودياً نحو 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في سوق دبي العقارية، وذلك خلال عام 2016.
وبحسب إحصاءات الدائرة، فإن حجم الاستثمارات الخارجية في السوق خلال عام 2016 بلغت نحو 44 مليار درهم، فيما بلغ حجم التعاملات العقارية خلال شهر يناير فقط نحو 30 مليار درهم.
ويأتي المستثمرون السعوديون في المركز الثاني في ترتيب المستثمرين العقاريين غير الإماراتيين، حيث يحتل المستثمرون من الهند المركز الأول.وفق “أخبار 24”.
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