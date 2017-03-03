كشفت مصادر أن خدمات الإنترنت عبر الـ”واي فاي” التي تم إطلاقها داخل الحرم المكي الشريف، لا تتيح استخدام وسائط وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و”واتس آب” و”سناب شات”.
وأبانت أن الشبكة تحظر الروابط التي لا صلة لها بالخدمات التي تقدمها الرئاسة للزوار والمعتمرين، التي تشمل الإرشاد المكاني للمواقع المختلفة داخل الحرم لتسهيل الوصول إلى المواضئ، ودورات المياه، والبوابات والمواقف، ومسارات للدخول والخروج، وتحديد الشوارع المحيطة بالحرم.
وأضافت المصادر، وفقاً لصحيفة “مكة” أنه لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب على الزوار والمعتمرين الاعتماد على شبكات الجوالات الخاصة بهم.
يذكر أن رئاسة الحرمين أطلقت عديداً من الخدمات للزوار والمعتمرين خلال فترات متلاحقة، من بينها شبكة “بلوتوث” لتمكين الطائفين من معرفة عدد أشواط الطواف، إلى جانب عديد من الخدمات الأخرى.
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