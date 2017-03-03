يتوفر عدد من الاراضي بمخطط غرناطة بأسعار مغرية ومساحات متنوعة حسب الجدول المرفق .
للتفاصيل أكثر والتواصل :
شركة نيشان المجد العقارية – الخرج – شارع الستين -بجوار بنك ساب – فوق بيتزا هاوس :
0505592725
0115444490
يتوفر عدد من الاراضي بمخطط غرناطة بأسعار مغرية ومساحات متنوعة حسب الجدول المرفق .
للتفاصيل أكثر والتواصل :
شركة نيشان المجد العقارية – الخرج – شارع الستين -بجوار بنك ساب – فوق بيتزا هاوس :
0505592725
0115444490
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